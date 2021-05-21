В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 27 июня в Торбеево инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» на улице Интернациональной был остановлен автомобиль марки Mitsubishi. За рулем транспортного средства находился 30-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Утром того же дня в селе Трофимовщина Торбеевского района сотрудники ГИБДД на улице Ленина остановили автомобиль марки ВАЗ-2106 под управлением пьяного 50-летнего мужчины.

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Источник: гибдд.рф