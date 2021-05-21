В Краснослободске был задержан автомобилист, использующий поддельное водительское удостоверение

В Краснослободске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан водитель легкового автомобиля, который использует поддельное водительское удостоверение.

Днём 27 июня на улице Кирова инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21120, за рулем которого находился 51-летний гражданин. При проверке предъявленных автомобилистом документов было установлено, что его водительское удостоверение имеет признаки подделки.

Для дальнейшего разбирательства водитель и транспортное средство были доставлены в ММО МВД России «Краснослободский».

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Источник: гибдд.рф