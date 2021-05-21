В Саранске осудили мужчину, до смерти избившего знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, который до смерти избил своего знакомого.

В ночь на 17 февраля нынешнего года 49-летний житель Саранска гостил у своего 61-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки владелец жилья стал грубо выражаться в адрес гостя. Последний в ответ на это жестоко избил обидчика.

Пострадавший был госпитализирован. В медицинском учреждении мужчина скончался. Причиной смерти гражданина стала закрытая травма головы, осложненная отеком головного мозга.

Решением суда в отношении 49-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru