В Мордовии выросли темпы жилищного строительства

В Мордовии в ходе заседания республиканского кабинета министров были обсуждены темпы жилищного строительства по результатам первой половины 2021 года.
С начала нынешнего года в республике было возведено 139,8 тыс. квадратных метров жилья, темп роста в годичном сравнении составил 102,4 %.
Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров также отметил необходимость подведения промежуточных итогов работы реального сектора экономики по итогам первого полугодия.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru