Артем Здунов встретился с главным судебным приставом Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов встретился с руководителем УФССП по РМ – главным судебным приставом региона Юрием Могиным.

Были обсуждены вопросы эффективного взаимодействия службы с органами исполнительной власти республики, а также итоги работы ведомства в первой половине текущего года.

Управление демонстрирует превышение среднероссийских показателей на 6% почти по всем направлениям.

За первые пять месяцев 2021 года специалистами регионального УФССП было взыскано более 366 млн рублей фискальных платежей.

Артем Здунов поручил держать на особом контроле социально значимые исполнительные производства, среди которых взыскания алиментов и заработной платы.

Кроме того, были рассмотрены вопросы строительства нового здания для УФССП по РМ. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Развитие судебной системы РФ».

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Источник: e-mordovia.ru