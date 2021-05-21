Жителям Зубово-Полянского района рассказали, как не попасться на уловки мошенников

Сотрудники ОМВД России по Зубово-Полянскому району совместно с представителями общественности провели для местных жителей акцию под названием «Предупрежден – значит вооружен».

Полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных схемах мошеннических действий. Чаще всего злоумышленники представляются родственниками, якобы попавшими в беду, или сотрудниками банковских учреждений, предлагающими защитить денежные средства от несанкционированного доступа.

Каждый участник мероприятия получил красочную памятку с основными правилами, соблюдение которых поможет избежать хищения денежных средств.

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Источник: 13.мвд.рф