Жительница Чамзинского района фиктивно прописала в своем доме двух человек

В Чамзинском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме двух человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в январе и марте нынешнего года 62-летняя жительница села Альза указанного района фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме двух граждан России 1971 и 1994 годов рождения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф