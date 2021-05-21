Житель Атяшевского района подозревается в краже денег у соседа

В Атяшевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже денежных средств у соседа.

Некоторое время назад 62-летний житель села Каменка гостил у своего 75-летнего соседа. Мужчины распивали спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, владелец жилья достал из шкафа нескольку денежных купюр и одну их них отдал собутыльнику, чтобы тот сходил в магазин и купил алкогольные напитки. Вернувшись обратно, мужчина дождался, когда хозяин дома выйдет в другую комнату, затем похитил оставшиеся в шкафу деньги в сумме 19 тыс. рублей и под выдуманным предлогом поспешил уйти.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф