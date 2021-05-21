В Мордовии заключили под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании дочери

В Мордовии был заключен под стражу мужчина, который подозревается в изнасиловании своей дочери.

В период с 2016 по 2019 год 38-летний житель Ельниковского района неоднократно насиловал свою дочь 2006 года рождения. Только в июне нынешнего года пострадавшая рассказала обо всём своей маме, опасаясь, что насилие продолжится.

Мужчина был задержан. Суд избрал в отношении гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru