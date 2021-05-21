В Чамзинском районе легковушка врезалась в остановку

В Чамзинском районе водитель легкового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта.

Происшествие произошло в ночь на 28 июня на 9-м километре дороги, соединяющей Чамзинку и Большие Березники. По предварительной информации, 21-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего машина врезалась в остановку общественного транспорта, а после этого опрокинулась в кювет.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф