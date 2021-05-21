В Рузаевке в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист

В Рузаевке произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал 34-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 28 июня возле дома № 9, расположенного по адресу – улица Ленина. По предварительной информации, 34-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки Honda, не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки BMW, который двигался впереди.

Пострадал мотоциклист. Мужчина был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф