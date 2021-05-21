В Саранске неизвестный автомобилист сбил подростка на пешеходном переходе

В Саранске неизвестный водитель сбил подростка.

ДТП произошло вечером 28 июня на территории Пролетарского района города. В 19:20 на улице Победы неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не была установлена, совершил наезд на 17-летнего парня, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф