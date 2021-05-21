В Лямбире сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя мотоблока

В Лямбире сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель мотоблока.

Днём 28 июня неподалеку от дома № 1, расположенного по адресу – улица Большевистская, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» был остановлен мотоблок с прицепом, которым управлял 42-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

В действиях указанного мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф