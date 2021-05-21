В Саранске коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра

Коммунальные службы Саранска продолжают ликвидировать последствия сильного ветра.

Муниципальные предприятия города работали всю ночь. В первую очередь, проводилась уборка упавших деревьев и веток с проезжих частей, тротуаров. Кроме того, профильные службы восстанавливали электроснабжение и наружное освещение.

По информации ЕДДС, в период с 19:42 28 июня до 02:00 29 июня поступило около 50 сообщений о поваленных деревьях и упавших ветках.

Были нанесены повреждения четырем автомобиля, три из них находились в Октябрьском районе, один – в Ленинском.

Есть участки поврежденного газопровода. АО «Газпром газораспределение Саранск» работает над восстановлением газоснабжения. По данным на утро 29 июня без газа остались 36 жилых помещений.

В ликвидации последствий стихии вечером 28 июня и минувшей ночью было задействовано более 20 единиц техники и около 70 человек.

В настоящее время уборка города продолжается.

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Источник: adm-saransk.ru