В Мордовии 30 июня ожидается гроза

На территории Мордовии 30 июня ожидается гроза.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в последний день первого месяца лета на территории республики будет гроза. Также ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

В случае грозы гражданам по возможности не стоит выходить из дома, следует закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, а также не рекомендуется топить печи, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

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Источник: 13.mchs.gov.ru