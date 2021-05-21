В Атяшево загорелся магазин

В Атяшево произошло возгорание магазина.

Поздним вечером 28 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гражданской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит магазин.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило имущество, внутреннюю отделку и кровлю магазина на общей площади, составляющей 200 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru