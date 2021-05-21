Безработный житель Лямбирского района подозревается в краже мобильного телефона

В Лямбирском районе был задержан местный житель, который подозревается в краже мобильного телефона.

Некоторое время назад житель населенного пункта Коммунар 1979 года рождения, не имеющий постоянного места работы, находясь в магазине, похитил мобильный телефон, который забыла на прилавке 42-летняя женщина. Смартфон мужчина намеревался оставить для личного пользования. Стражи порядка изъяли мобильный телефон у подозреваемого.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии заключили под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании дочери.

Источник: 13.мвд.рф