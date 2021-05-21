В Саранске предприниматель пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении предпринимателя, который обвиняется в мошенничестве.

В декабре 2017 года 53-летний предприниматель обратился к своему знакомому с просьбой одолжить ему крупную сумму денежных средств для вложения в бизнес. Последний передал ему двумя платежами 3,4 млн рублей рублей. Были составлены расписки. Денежные средства обвиняемый обещал вернуть спустя год. В оговоренное время, ссылаясь на финансовые трудности, обязательство он не выполнил. На протяжении нескольких месяцев обвиняемый под различными предлогами переносил срок возврата наличности.

Кроме того, была установлена причастность мужчины к хищению денежных средств, выделенных ему под залог имущества республиканской инвестиционной компанией на развитие бизнеса. Обвиняемый обязался направить полученные им почти 4 млн рублей на развитие рыболовной деятельности. Мужчина обналичил деньги и потратил их на личные нужды.

В скором времени обвиняемый выслушает судебный приговор.

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Источник: 13.мвд.рф