В Ичалковском районе горел автомобиль

В Ичалковском районе произошло возгорание автомобиля.

Днём 28 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кемля. Возле дома № 10, расположенного по адресу – Больничный переулок, загорелся автомобиль. Пламя повредило моторный отсек транспортного средства на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru