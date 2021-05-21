В Мордовии прошла акция «Родительский день в УИИ»

В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии прошла акция «Родительский день в УИИ».

Акция проводилась в целях правового регулирования воспитательной работы с несовершеннолетними и получения ими и их законными представителями консультаций приглашенных специалистов.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы повышения образовательного уровня несовершеннолетних, посещения спортивных секций и кружков, организации полезной занятости ребят, в том числе в каникулярный период.

Компетентными специалистами было проведено консультирование об уголовной ответственности за совершение противоправных поступков несовершеннолетними и в их отношении.

В филиалах уголовно-исполнительной инспекции данная акция была проведена с привлечением общественности районного уровня.

В текущем году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество несовершеннолетних, проходящих по учетам уголовно-исполнительной инспекции, увеличилось более чем на 60%.

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Источник: 13.fsin.su