В Мордовии прошла акция «Родительский день в УИИ»

В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии прошла акция «Родительский день в УИИ».
Акция проводилась в целях правового регулирования воспитательной работы с несовершеннолетними и получения ими и их законными представителями консультаций приглашенных специалистов.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы повышения образовательного уровня несовершеннолетних, посещения спортивных секций и кружков, организации полезной занятости ребят, в том числе в каникулярный период.
Компетентными специалистами было проведено консультирование об уголовной ответственности за совершение противоправных поступков несовершеннолетними и в их отношении.
В филиалах уголовно-исполнительной инспекции данная акция была проведена с привлечением общественности районного уровня.
В текущем году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество несовершеннолетних, проходящих по учетам уголовно-исполнительной инспекции, увеличилось более чем на 60%.
Также читайте о том, что в Мордовии было проведено мероприятие по контролю за осужденными к ограничению свободы.
Источник: 13.fsin.su