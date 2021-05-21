В одной из колоний Мордовии прошли мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркотиками

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии были организованы и проведены мероприятия в рамках месячника, посвященного Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В учреждении были подготовлены и размещены информационно-просветительские материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от употребления наркотиков. В библиотеке колонии была организована художественно-иллюстрационная выставка «Жизнь без наркотиков».

Был проведен конкурс стенных газет антинаркотической тематики.

Студией кабельного телевидения была организована трансляция фильмов и сюжетов, демонстрирующих негативное влияние наркотиков на жизнь человека.

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Источник: 13.fsin.su