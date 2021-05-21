Артем Здунов поручил усилить надзор за выплатой зарплаты

Ситуация с просроченной задолженностью по выплате заработной платы перед работниками организаций бюджетного и внебюджетного сектора экономики была обсуждена на совещании у временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова.

Артем Здунов подверг негативной критике работу финансово-экономического блока администрации Саранска. Речь шла о накопленной задолженности по заработной плате перед работниками муниципальных предприятий и учреждений, а также отдельных хозяйствующих субъектов. Обсуждались причины возникновения долгов по зарплате и меры по их погашению.

Для стабилизации ситуации глава региона принял решение выделить из резервов республиканской казны дополнительные средства городскому бюджету в размере 38 млн рублей на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и 52 млн рублей - на обеспечение Саранска освещением.

Артем Здунов дал поручение усилить контрольно-надзорную деятельность в сфере трудовых взаимоотношений.

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Источник: e-mordovia.ru