В селе Старое Шайгово возобновит работу единственное на весь район кафе

В селе Старое Шайгово до конца этого года может возобновить работу кафе, которое закрылось около двух лет назад.

Помещение точки общественного питания принадлежало предприятию «Развитие села», которое, не посчитавшись с мнением жителей района, его закрыло. Из-за этого, чтобы отпраздновать юбилей, провести свадьбу или ритуальное мероприятие, местным жителям нужно арендовать кафе за пределами своего района.

Возродить работу единственной в районе точки общепита решил местный предприниматель Александр Ромашов. Ему удалось договориться с владельцем не только о значительном снижении цены за помещение кафе, но и о рассрочке платежа. В эти дни предприниматель начинает ремонт.

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Источник: e-mordovia.ru