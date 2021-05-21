Артем Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов обсудил вопросы водоснабжения жителей республики.

Как выяснилось, с наступлением жаркой погоды проблемы водоснабжения коснулись многих. Жалобы об отсутствии воды поступали практически из каждого района республики. При этом реакция на обращения жителей от руководителей районов и подразделений ЖКХ не просто запаздывала, а в большинстве случаев отсутствовала вовсе.

Руководитель региона призвал ответственных немедленно разобраться в причинах сложившейся ситуации и заняться их устранением, не дожидаясь, когда этими вопросами начнут заниматься органы прокуратуры.

Исполняющему обязанности председателя правительства Мордовии Владимиру Сидорову Артем Здунов поручил создать и возглавить комиссию по контролю за бесперебойным и качественным водоснабжением жителей республики.

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Источник: e-mordovia.ru