В центре Саранска 1 июля ограничат стоянку транспортных средств

В центральной части Саранска 1 июля будет введен запрет на стоянку транспортных средств.

В период с 23:00 30 июня до 17:00 1 июля будет исключена стоянка, остановка транспортных средств на парковке, расположенной в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения мероприятия

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра.

Источник: adm-saransk.ru