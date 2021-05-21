В Саранске упавшее из-за ветра дерево убило женщину

В Саранске сотрудниками следственных органов проводится процессуальная проверка по факту смерти 36-летней женщины, погибшей в результате падения на неё дерева.

По предварительным данным, вечером 28 июня около пруда, расположенного в юго-западной части Саранска, в результате сильного порыва ветра на пострадавшую упало дерево. От полученных телесных повреждений гражданка скончалась.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина трагедии. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: mordovia.sledcom.ru