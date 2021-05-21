В Мордовии молнией убило человека

В Старошайговском районе мужчину убило молнией.

Трагическое происшествие произошло вечером 28 июня на территории одного из населенных пунктов указанного района. Известно, что у мужчины была дача в этом поселении. Гражданин регулярно приезжал сюда со своей супругой.

По предварительным данным, незадолго до гибели мужчина работал на огороде.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru