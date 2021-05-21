Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Артем Здунов поручил оказать помощь пострадавшим от урагана

Артем Здунов поручил оказать помощь пострадавшим от урагана

По поручению временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий урагана и помощи пострадавшим.

Члены комиссии выехали в Дубенский район, чтобы на месте оценить ущерб, причиненный каждому хозяйству.

Артем Здунов принял решение оказать адресную финансовую помощь пострадавшим, для этого будут задействованы средства резервного фонда главы Мордовии и резервного фонда правительства республики.

Также руководитель региона поручил направить в пострадавшие населенные пункты для проведения ремонтно-восстановительных работ строительные бригады.

Читайте также о том, что Артем Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением.


Источник: e-mordovia.ru