Артем Здунов поручил оказать помощь пострадавшим от урагана

По поручению временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий урагана и помощи пострадавшим.

Члены комиссии выехали в Дубенский район, чтобы на месте оценить ущерб, причиненный каждому хозяйству.

Артем Здунов принял решение оказать адресную финансовую помощь пострадавшим, для этого будут задействованы средства резервного фонда главы Мордовии и резервного фонда правительства республики.

Также руководитель региона поручил направить в пострадавшие населенные пункты для проведения ремонтно-восстановительных работ строительные бригады.

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Источник: e-mordovia.ru