Жителя Саранска осудили за избиение знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

В начале февраля нынешнего года 39-летний житель Саранска гостил у своего 34-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки собутыльники поссорились из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений гость жестоко избил владельца жилья. Затем 39-летний горожанин ушел.

Спустя два дня самочувствие пострадавшего ухудшилось, вследствие чего он обратился за медицинской помощью. Мужчина был госпитализирован.

Решением суда в отношении 39-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф