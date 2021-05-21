В Саранске в результате пожара пострадала 83-летняя пенсионерка

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадала пенсионерка.
Поздним вечером 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Семашко. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома № 2.
В результате данного пожара пострадала 83-летняя гражданка. По предварительным данным, пенсионерка отравилась продуктами горения.
Пламя уничтожило имущество и повредило внутреннюю отделку квартиры на общей площади, составляющей 22 квадратных метра.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru