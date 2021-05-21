В Саранске 79-летний автомобилист протаранил маршрутное такси

В Саранске 79-летний автомобилист устроил ДТП с пострадавшим.

Указанное происшествие произошло вечером 29 июня на территории Ленинского района города. На проспекте Ленина 79-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Renault, совершая разворот, не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу марки ГАЗ, двигавшемуся по маршруту № 45, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 32-летний пассажир микроавтобуса. Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф