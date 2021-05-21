В Ельниковском районе пожар уничтожил сарай и заброшенный дом

В Ельниковском районе произошел пожар, который уничтожил сарай и заброшенный дом.

Вечером 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Будаево. На улице Будаевской загорелись заброшенный дом и сарай.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило дом и сарай на общей площади, составляющей 112 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru