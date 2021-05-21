В Саранске 19-летний автомобилист устроил ДТП

В Саранске по вине 19-летнего автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло днём 29 июня на улице Республиканской. По предварительной информации, 19-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Fiat, совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки Volvo, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель Fiat осматривался медиками на месте происшествия. От дальнейшего обследования парень отказался. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 63-летней пассажирке Volvo.

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Источник: гибдд.рф