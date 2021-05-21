В Рузаевском районе был задержан пьяный водитель самосвала

В Рузаевском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель самосвала.

Днём 29 июня на 4-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево, сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району был остановлен самосвал марки КамАЗ. За рулем транспортного средства находился 25-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОМВД России по Рузаевскому району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф