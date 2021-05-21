В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по стрельбе

В УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования по стрельбе из пистолета Макарова между отделами охраны.

В соревнованиях приняли участие сотрудники нескольких отделов охраны, по 3 представителя каждого подразделения.

По итогам соревнований были определены победители в личном и командном зачетах.

Победителем соревнований в личном первенстве с результатом 92 очка стал заместитель начальника отдела охраны ИК-10, подполковник внутренней службы Алексей Анашкин.

В командном зачете победа досталась сотрудникам отдела охраны ИК-6.

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Источник: 13.fsin.su