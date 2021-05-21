В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 1 июля из-за грозы

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 1 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в четверг, 1 июля, на территории республики ожидается гроза.

Во время грозы не следует выходить из дома, нужно закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется топить печи по причине того, что выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя. Во время грозы также нужно держаться подальше от электропроводки и антенн.

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Источник: 13.mchs.gov.ru