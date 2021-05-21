В Саранске 1 июля ограничат движение транспортных средств по улице Марины Расковой

В Саранске 1 июля будет ограничено движение транспортных средств по улице Марины Расковой.

В период с 08:00 до 21:00 движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке указанной улицы, пролегающем от проспекта 50 лет Октября до улицы Ульянова (нечетная сторона).

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение ремонтных работ.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru