В Саранске загорелся автосервис

В Саранске произошло возгорание автосервиса.

Утром 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Рабочей. По указанному адресу загорелся автосервис.

Пламя повредило имущество и внутреннюю отделку автосервиса на площади 20 квадратных метров, а также два транспортных средства на площади, составляющей 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru