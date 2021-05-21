В Мордовии заместитель декана юридического факультета подозревается во взяточничестве

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры юридического факультета, подозреваемой во взяточничестве.

По версии следствия, доцент одной из кафедр юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева в летнюю экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года, а затем в сентябре и октябре прошлого года получила взятки за способствование в проставление положительной оценки, а также проставление положительных оценок о сдаче зачета и экзамена по дисциплинам без фактической проверки знаний. В двух случаях взятка передавалась в виде денежных средств в размере 7 тыс. и 14 тыс. рублей, ещё в одном - в виде услуги имущественного характера стоимостью 13,2 тыс. рублей (приобретение строительных материалов по заниженной цене).

На момент совершения преступления подозреваемая занимала должность заместителя декана юридического факультета.

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Источник: mordovia.sledcom.ru