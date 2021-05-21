В Мордовии 23-летний парень обвиняется в сбыте фальшивых денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении молодого человека, который обвиняется в приобретении и сбыте поддельных денежных купюр.

Осенью прошлого года 23-летний житель Мордовии приобрел у неустановленного лица 13 фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей каждая. Затем парень вместе со своей 15-летней знакомой, которая не знала о том, что деньги являются поддельными, расплачивался купюрами в магазинах Саранска и Краснослободска.

Кроме того, была установлена причастность молодого человека к совершению преступления, посягающего на половую неприкосновенность его знакомой.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru