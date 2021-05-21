В Саранске сгорела детская коляска

В Саранске произошел пожар, который уничтожил детскую коляску.
Поздним вечером 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лихачева. В одном из подъездов жилого дома № 35 загорелась детская коляска.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя полностью уничтожило детскую коляску на площади, составляющей 0,5 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru