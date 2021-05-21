Житель Торбеевского района обвиняется в убийстве родного брата

В Торбеевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве родного брата.

Вечером 13 мая нынешнего года 41-летний житель села Семивражки указанного района распивал спиртные напитки в компании родного брата 1964 года рождения. В ходе попойки мужчины поссорились из-за личной неприязни. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил брата ножом в левую ногу. Затем мужчины легли спать. Полученное пострадавшим телесное повреждение спровоцировало массивную кровопотерю, от которой он в итоге скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru