Прокуратура Инсарского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства

Прокуратурой Инсарского района была проведена проверка исполнения требований трудового законодательства в МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис».

Было установлено, что уволенному работнику не были выплачены все причитающиеся денежные средства, в том числе денежная компенсация за неиспользованные отпуска в размере более 70 тыс. рублей.

Кроме того, сотруднику организации не была произведена оплата отпуска не позднее чем за три дня до его начала, задолженность перед которым составляет 15,1 тыс. рублей.

По выявленным нарушениям прокуратурой Инсарского района было внесено представление, в отношении ответственного должностного лица было вынесено постановление об административном правонарушении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru