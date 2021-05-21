Прокуратура Кадошкинского района добилась прекращения действия права на управление транспортными средствами

Прокуратурой Кадошкинского района была проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки было установлено, что местный житель, стоящий на учете у врача-нарколога, при наличии заболевания, препятствующего возможности управления транспортом, имеет право на управление транспортными средствами.

В этой связи прокуратура Кадошкинского района обратилась в Инсарский районный суд с заявлением о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил требования в полном объеме.

Также читайте о том, что прокуратура Инсарского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства.

Источник: epp.genproc.gov.ru