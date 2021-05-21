Прокуратура Октябрьского района Саранска выявила нарушения прав предпринимателей

Прокуратурой Октябрьского района Саранска в ходе проведенной проверки соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности были выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в действиях районной администрации.

Обращение индивидуального предпринимателя о рассмотрении заявки на согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, поступившее в администрацию Октябрьского района Саранска, рассматривалось в течение двух месяцев, что превышает установленные законом сроки.

Ответы на обращения ООО «Домоуправление № 35», поступившие в марте текущего года, не были направлены вовсе.

По данному факту в администрацию города было внесено представление с требованием об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также читайте о том, что прокуратура Инсарского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства.

Источник: epp.genproc.gov.ru