Прокуратура Старошайговского района добилась погашения задолженности по зарплате

Прокуратурой Старошайговского района была проведена проверка трудового законодательства в деятельности МУП «Старошайговское ЖКХ».

Было установлено, что у МУП «Старошайговское ЖКХ» имелась задолженность по заработной плате за апрель 2021 года на общую сумму около 290 тыс. рублей перед 21 работником предприятия.

Прокурором района было внесено представление. Задолженность была погашена в полном объеме.

Кроме того, и. о. директора предприятия по постановлению прокурора был привлечен к административной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru