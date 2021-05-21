В Саранске 27-летний автомобилист сбил 22-летнюю девушку

В Саранске 22-летняя девушка попала под колёса автомобиля.

ДТП произошло утром 30 июня на улице Лесной. Возле дома № 9, расположенного по указанному адресу, 27-летний водитель автомобиля марки «Москвич» совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения. Девушка была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Известно, что автомобилист с начала нынешнего года три раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 59-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф