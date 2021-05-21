В Саранске иномарка сбила 21-летнего парня

В Саранске 21-летний парень попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло утром 30 июня на территории Октябрьского района города. На улице Транспортной 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем марки «Ауди», совершила наезд на 21-летнего парня, который находился на краю проезжей части без цели её перехода.

Пострадавший самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф