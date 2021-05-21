В Дубенках опрокинулся автомобиль

В Дубенках произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие произошло утром 30 июня. На улице Бровцева опрокинулся автомобиль.
В результате данного происшествия пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.
В настоящее время выясняется, по какой причине произошло опрокидывание транспортного средства.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru