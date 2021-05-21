В Рузаевском районе больница не оплатила государственные контракты

В ходе проверки, проведенной Рузаевской межрайонной прокуратурой, были выявлены факты несвоевременной оплаты государственных контрактов.

Было установлено, что между ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ» и ООО «БРИКС ФАРМА» в декабре прошлого года был заключен контракт на поставку лекарственных препаратов.

Стоимость контракта составляет 1,46 млн рублей. Источником финансирования являются средства обязательного медицинского страхования.

Несмотря на то, что поставка товара была осуществлена ООО «БРИКС ФАРМА», и на лицевом счете ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ» денежные средства для оплаты указанного контракта имелись, оплата не была произведена.

Аналогичные нарушения были допущены ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ» и по другим контрактам.

По результатам проверки в отношении главного врача ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ» было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru